Piacenza Calcio, sospesi in via precauzionale gli allenamenti fino al 15 marzo

Con la Serie C sospesa fino al 3 aprile il Piacenza Calcio, dopo nuovo il decreto anti-Coronavirus firmato ieri sera dal Governo, ha sospeso tutte le attività della prima squadra (compresi gli allenamenti) fino al 15 marzo.

La società raccomanda, nell’interesse dei propri tesserati e collaboratori, delle loro famiglie e dell’intera collettività, di non abbandonare il proprio domicilio in Piacenza e di attenersi responsabilmente a quanto previsto dal decreto ministeriale. Tale indicazione è perciò rivolta anche a coloro che, nonostante risultino residenti in province o regioni limitrofe, sono attualmente domiciliati in zona Piacenza. Sempre in relazione al decreto, prosegue la sospensione dell’intera attività del settore giovanile sino a venerdì 3 aprile, riservandosi ulteriori comunicazioni per il proseguo della sospensione delle attività.