Prima riconferma in casa Gas Sales: il libero Scanferla è a tutti gli effetti biancorosso

Nonostante il periodo difficile e di grande incertezza generale che sta caratterizzando queste settimane e che vede Piacenza tra le città messe più a dura prova, arriva dalla Gas Sales Volley Piacenza una buona notizia, un messaggio positivo che la Società ha scelto di condividere con i propri tifosi in un momento così particolare. Leonardo Scanferla è a tutti gli effetti un giocatore biancorosso. Un primo importante tassello che andrà a comporre la squadra che nella prossima stagione calcherà i taraflex della Serie A.

La Gas Sales Piacenza volge, dunque, lo sguardo al futuro, a dimostrazione che il progetto avviato negli scorsi mesi ha tutta l’intenzione di proseguire anche nelle stagioni a venire. In casa biancorossa, infatti, si stanno gettando le basi per il prossimo campionato. Il libero classe’98 ha dato prova di non temere la pressione e il confronto con i grandi giocatori alla sua prima stagione da titolare in SuperLega, mettendo in luce tutte le sue qualità che sono state apprezzate dalla dirigenza, che ha scelto di puntare ancora su di lui, e dai tifosi, che lo hanno eletto fin da subito tra beniamini della squadra.

“Rimanere a Piacenza – ha commentato Scanferla – era la cosa che desideravo di più: in questi mesi mi sono trovato molto bene, il progetto che la dirigenza sta portando avanti è serio e importante e non ho avuto alcun dubbio nel proseguire l’avventura con la Gas Sales Piacenza. Ci tengo a ringraziare in modo particolare tutta la società per la fiducia e l’opportunità che mi ha dato: voglio ripagare questo sul campo, dimostrando tutto il mio valore. Voglio crescere e continuare a fare bene insieme ai miei compagni”.