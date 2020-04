Ora è ufficiale: tutti sospesi i campionati giovanili professionistici

Dopo settimane di incertezza, è arrivata la decisione definitiva della Figc, l’organo che sovraintende il calcio italiano. Tutti i campionati giovanili nazionali sono sospesi in via ufficiale e dunque non si tornerà più in campo. Questi i tornei coinvolti:

– Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C,

Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C;

− Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO;

− Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

− Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

− Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15.

IL COMUNICATO UFFICIALE