Gas Sales, ecco il botto di mercato: arriva l’opposto tedesco Georg Grozer

Dopo aver ufficializzato nelle scorse settimane l’acquisto definitivo di Leonardo Scanferla, la Gas Sales mette a segno un vero e proprio colpo da novanta sul mercato. Si tratta dell’opposto tedesco Georg Grozer.

Un acquisto di assoluto valore, che dimostra sempre più la forte volontà da parte della proprietà di investire nel progetto volley a Piacenza e di allestire una rosa competitiva per la nuova stagione di SuperLega, la seconda nella massima serie per la Gas Sales.

Duecento centimetri di pura forza per il martello tedesco approdato in biancorosso: un giocatore granitico, capace di dare solidità in attacco e condizionare i match in solitaria. Le sue bordate potentissime da ogni zona del campo e il suo servizio straordinario sono alcune delle qualità più importanti di Grozer.

Il nuovo opposto, ungherese di nascita e naturalizzato tedesco, classe ’84 arriva direttamente dalla Russia, dove nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia delle Zenit San Pietroburgo e vanta esperienze in tutto il mondo. Germania, Polonia, Qatar, Cina, Russia sono i campionati dove Grozer ha militato nel corso della sua carriera. Per lui anche una breve apparizione in Italia: era l’anno 2008 e un giovane Grozer era chiamato a Loreto in serie A2 per provare a centrare la promozione con i marchigiani prima di approdare in Germania al Friedrichshafen.