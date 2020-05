La Figc vuole la ripartenza di Serie A, B e Lega Pro. Stop a tutti i dilettanti

Stop ai campionati di calcio dei dilettanti, avanti quelli di serie A, B e C: è questo quanto emerge dal consiglio federale della Figc, convocato a Roma. Ieri il ministro dello sport Vincenzo Spadafora aveva annunciato l’ok definitivo agli allenamenti collettivi, fissando per il 28 maggio un incontro con tutte le componenti del calcio per decidere se e quando far riprendere i campionati.

Nel caso in cui la Lega Pro ripartisse, il Piacenza Calcio si troverebbe a disputare le ultime giornate di campionato con una rosa di diciotto atleti, senza molti giocatori che hanno già rescisso il contratto con la società di via Gorra.