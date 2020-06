Il presidente Fifa Infantino sfoggia la maglia del calcio dilettanti piacentino

Gruppo Friends of live

Il presidente della Fifa, il massimo organismo mondiale del calcio mondiale, si conferma amico del gruppo “Friends of live – Donazione dilettanti”, creato dagli allenatori piacentini Massimo Mazza e Alberto “Batman” Sgorbati durante l’emergenza Covid e capace di raccogliere fondi con cui sono stati donati tre ecografi portatili all’Ausl di Piacenza e sostenute diverse famiglie in difficoltà.

Gianni Infattino, che già aveva scritto ai promotori del gruppo, questa volta si è fatto ritrarre mentre mostra sorridente la maglietta di “Friends of live” che Mazza e Sgorbati gli avevano inviato.