Gas Sales, si riparte. Oggi e domani test anti-Covid poi preparazione blindata

Riparte oggi la stagione della Gas Sales che, in vista del nuovo campionato di Super Lega darà avvio alla fase di preparazione.

Tra oggi e domani però, squadra, staff, dirigenti e

Impiegati saranno impegnati lontani dal parquet: per tutti infatti scatta il tempo dei test sierologici e degli eventuali tamponi. All’appello mancheranno il palleggiatore cubano Hierrezuelo (in attesa della documentazione per potersi muovere dalla Turchia) e lo schiacciatore americani Russel (in Nazionale).

Saranno ovviamente chiuse al pubblico le sedute di allenamento della squadra di Andrea Gardini.