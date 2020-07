Anche quattro piacentine tra le Scuole calcio Elite della Figc

Da anni insegnano calcio ai più piccoli, forgiando i campioni di domani. Quelle di Fiorenzuola, Spes Borgotrebbia, Podenzano e San Giuseppe hanno ricevuto la prestigiosa qualifica di “Scuole calcio Elite Figc”.

Le Scuole Calcio Elite sono riconosciute a livello nazionale da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e devono assicurare requisiti specifici tra i quali un progetto tecnico, didattico, educativo, con un’organizzazione importante dal lato medico (defibrillatore semiautomatico obbligatorio). In più, il rapporto istruttore-calciatori deve essere di 1/15 per l’attività di base, 1/20 per quella agonistica. In tutta l’Emilia Romagna sono state 58 le società riconosciute.