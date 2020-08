Fiorenzuola, colpo per il centrocampo: arriva Michele Moroni, mezz’ala di qualità

Nuovo acquisto per il Fiorenzuola che, per il centrocampo, si è assicurata le prestazioni del classe 94 Michele Moroni. Cresciuto nel Parma, Moroni è una mezz’ala di buone doti tecniche che in passato ha indossato le maglie di Gubbio, Cremonese, Santarcangelo e Cattolica. Un innesto di qualità ed esperienza in attesa che il ds Bernardi piazzi almeno altri due colpi nel comparto “under” che significherebbero avvicinarsi al completamento di una rosa già di buona prospettiva.

