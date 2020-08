A Piozzano un campo da tennis in stile Wimbledon

A Piozzano gli amanti del tennis hanno a disposizione un campo finalmente ristrutturato, con un nuovo tappeto in erba sintetica che consente di allenarsi in tutta sicurezza. I nuovi gestori, Asd Tennis Piacenza, hanno inoltre inaugurato una nuova modalità di gestione delle prenotazioni per cui è possibile un semplice clic dal proprio telefonino.

