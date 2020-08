VO2 Team Pink in pista a Forlì con nove “panterine”

Appuntamento infrasettimanale in pista per il VO2 Team Pink, di scena domani (giovedì) al velodromo “Glauco Servadei” di Forlì. Il programma di gare si aprirà alle 14 e vedrà, per le corse “rosa”, due Omnium con Tempo Race e Corsa a punti tratto comune per Donne Esordienti e Allieve, mentre differente è la prima prova: 200 metri Lanciati per le più piccole e Scratch per le più grandi.

Nove le “panterine” che saranno impegnate nella manifestazione romagnola: le Esordienti Arianna Giordani, Linda Ferrari, Emma Del Bono, Mia Costantini e Sarah Sandei e le Allieve Elisa Incerti, Martina Sanfilippo, Ylenia Campostrini e Martina Campitiello.