Sfuma Sposito, il nuovo portiere è Vettorel. Preso l’attaccante Villanova

Nuovi acquisti in casa Piacenza Calcio: dopo che Alex Sposito (nonostante la trattativa con l’Empoli fosse ormai in dirittura d’arrivo) ha preferito all’ultimo momento accasarsi al Legnago, il responsabile dell’area tecnica biancorosso Simone Di Battista ha messo le mani su Thomas Vettorel. Vent’anni e di proprietà del Cittadella, Vettorel nell’ultima stagione ha difeso i pali del Savona in serie D.

Di Battista regala a mister Manzo anche Michele Villanova, attaccante classe 1993, un prodotto del settore giovanile dell’Atalanta. Dopo una prima stagione d’esordio in C2 con la maglia dell’Aversa, Michele negli ultimi anni ha militato in serie D distinguendosi soprattutto con le maglie di Caronnese

e nell’ultima stagione con quella della Virtus Ciserano Bergamo.