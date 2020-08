I primi scatti della nuova squadra. “Vogliamo aprire il Palabanca ai tifosi”

Dopo oltre un mese di preparazione fisica e duri allenamenti la nuova Gas Sales Bluenergy Volley ha finalmente varcato i cancelli del Palabanca, raggiungendo il cuore della città e dei suoi tifosi. La squadra, profondamente rinnovata dal mercato estivo, si è riunita in piazza Cavalli per i primi scatti in vista della campagna abbonamenti, che verrà presentata ufficialmente la prossima settimana. Oltre a giocatori, staff tecnico, dirigenti e naturalmente agli immancabili Lupi Biancorossi (tifosi storici) la società ha voluto coinvolgere anche le istituzioni, con la sindaca Patrizia Barbieri che si è divertita a posare assieme ai campioni che domenica 13 settembre affronteranno Cisterna in Coppa Italia: di fatto la prima partita della nuova stagione.

A questo proposito la Gas Sales, ma più in generale tutte le squadre del massimo campionato italiano di pallavolo, attendono con trepidazione di sapere qualcosa di più sulle normative in tema spettatori. Per come stanno adesso le cose non è possibile far entrare più di 200 persone, anche se non è da escludere che da qui alla fine di settembre qualcosa possa smuoversi. “Siamo in attesa – ha spiegato la presidente Elisabetta Curti – di conoscere le nuove normative, per avere certezza di cosa sarà consentito e cosa no. Da parte nostra auspichiamo un’apertura se non totale, almeno parziale del Palabanca, che permetta ai tifosi di sostenerci da vicino durante le sfide di campionato”. Le ha fatto eco il direttore generale Hristo Zlatanov: “Stiamo facendo di tutto per aggiungere ulteriori dispositivi di sicurezza a quelli già esistenti al Palabanca. I nostri tifosi sono fondamentali e speriamo davvero di averli con noi, anche se in forma ridotta”.

Al momento, quindi, l’unica certezza pare proprio essere la squadra, costruita per fare molto bene. “Siamo riusciti – ha confermato la presidente -, a consegnare a coach Giardini una squadra tosta, spettacolare e in grado di far divertire. Ai tifosi dico di starci vicino perché ne vedremo delle belle”.