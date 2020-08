Tris di convocazioni tricolori per il Cadeo Carpaneto

Tris di convocazioni emiliano-romagnole per il Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino che sarà ben rappresentato ai campionati italiani giovanili su pista a San Giovanni al Natisone (Udine) dal 31 agosto al 3 settembre. Nella lista del comitato regionale FCI Emilia Romagna per la rassegna tricolore, infatti, figurano tre atlete della società presieduta da Mauro Veneziani: si tratta dell’Allieva bresciana Asia Zanelli, da qualche settimana in forza al Cadeo Carpaneto, e delle Esordienti Marisol Dalla Pietà (alessandrina) e Irma Siri (ligure).

