Pontenure unisce le forze per i Provinciali di tennis, al via il 5 settembre

Si alza il sipario sulla 75esima edizione dei campionati provinciali del tennis piacentino, in programma dal 5 al 20 settembre. Già una cinquantina gli iscritti che si daranno battaglia nelle varie categorie di Open maschile e femminile, Doppio maschile, femminile e misto, Over 45 e 55 e Ladies Over 40.

L’organizzazione è a cura del Tennis Club Giovanni Loschi, e i tornei si terranno sui campi della Bellotta di Pontenure e del Centro Sportivo di Pontenure. Le iscrizioni sono ancora aperte (fino a giovedì 3 settembre per la quarta categoria e fino al 7 settembre per la terza categoria).

La nuova edizione è stata presentata ieri alla Villa Raggio di Pontenure dal sindaco Manola Gruppi insieme al presidente del Tennis Club Giovanni Loschi Michele Almi, a Gianni Fulgosi e Amelio Grassi della Fit e a Roberta Cotta, che sarà giudice e arbitro delle gare. “Dobbiamo ringraziare Fit e il Club Loschi se avremo uno dei tornei più importanti del nostro territorio, in un anno martoriato dal Covid – ha detto il sindaco Gruppi – siamo lieti di aver dato loro la gestione del nostro circolo, le basi c’erano già dall’inizio dell’anno e ora è tutto pronto per i provinciali”.

Almi ha garantito la piena sicurezza “grazie alle norme di prevenzione che seguiremo, tutto sarà accuratamente sanificato. Il mio ringraziamento va ai circa 15 volontari del circolo che stanno lavorando per lo svolgimento delle gare, invitiamo ancora più appassionati a iscriversi.