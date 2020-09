I centrali Candellaro e Polo: “Squadra ambiziosa, lotteremo su tutti i palloni”

Proseguono le presentazioni telematiche dei giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Dopo quelle di Trevor Clevenot e Raydel Hierrezuelo, è stata la volta di Davide Candellaro e Alberto Polo.

I due neo-arrivati, entrambi veneti, sono tra i centrali più apprezzati della Superlega.

Candellaro, dopo le stagioni passate a Civitanova e Trento con cui ha conquistato trofei prestigiosi, si dice pronto a questa nuova sfida con la maglia biancorossa numero 5. “Far parte di questa nuova squadra significa nuovi stimoli e nuove fonti di energia – dice – ho accettato questo progetto perché ho la possibilità di giocare in una società che ha obiettivi ambiziosi. Siamo insieme da due mesi e il gruppo sta facendo molto bene. Ho visto tutti i mie compagni lavorare con grande voglia e fino all’ultimo pallone”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Alberto Polo: dopo l’esperienza di tre stagioni vissute a Padova con prestazioni sempre importanti, il classe ‘95 vuole sfruttare al meglio l’occasione: “Inizia una nuova avventura con tanti stimoli. Sarà una stagione importante, per certi versi un po’ particolare, ma da quando abbiamo ricominciato a lavorare devo dire che le cose stanno andando molto bene. Arrivare alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rappresenta per me un salto di qualità e una grande occasione da sfruttare. Per quanto riguarda la nostra preparazione stiamo lavorando molto, manca ancora un po’ di intesa ma quella arriverà presto. Ci stiamo conoscendo anche al di fuori della palestra e sono convinto che sia molto importante per poter capire come rapportarsi con tutti. Sono convinto che se continuiamo a lavorare così potremo fare molto bene”.