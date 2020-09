Piace, ecco l’ex capitano della Lazio Primavera Alessio Miceli

Ennesimo acquisto in casa Piacenza Calcio: la società biancorossa raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Alessio Miceli. Il giocatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Miceli, centrocampista classe 1999, dopo aver militato nelle giovanili della Lazio, di cui è stato anche capitano della Primavera, ha vestito le maglie in Serie C di FeralpiSalò e Olbia. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

