Piace, l’amichevole contro il Renate termina con un pirotecnico 3-3

E’ terminata con un pirotecnico 3-3 l’amichevole tra Piacenza Calcio e Renate, con le due squadre scese in campo questo pomeriggio al campo Bertocchi. I biancorossi (sotto di due gol) sono riusciti ad accorciare al termine del primo tempo (a segno Maio dal dischetto), per poi pareggiare i conti in avvio di ripresa (questa volta con Siani, ancora una volta dagli 11 metri). I brianzoli si sono tuttavia portati nuovamente avanti al quarto d’ora del secondo tempo. I ragazzi di Manzo hanno quindi spinto sull’acceleratore, trovando la rete del pareggio con Babbi a dieci minuti dal termine.

Marcatori: 14′ pt Plescia, 25′ pt De Sena, 40′ pt Maio, 3′ st Siani, 16′ st Grbac, 34′ st Babbi.