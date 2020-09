Un altro baby di belle speranze: Saputo è biancorosso. Oggi il Renate al Bertocchi

Continua a fare incetta di giovanissimi il nuovo Piacenza Calcio che sta completando la preparazione in vista del prossimo campionato di serie C. Ieri sera è stata la volta di Roberto Saputo, ventenne difensore centrale, che vestirà il biancorosso per due stagioni: contratto pluriennale per l’ormai ex giocatore del Bologna, alla prima esperienza in una prima squadra. Sempre ieri, anche Nicolas Galazzi e Davide Lamesta, altri giovani che da settimane si allenano nel gruppo di mister Manzo, hanno sottoscritto il contratto che li legherà al club del presidente Pighi: opzione di rinnovo per Lamesta, biennale per Galazzi.

Oggi invece sarà tempo di secondo test stagionale: al campo “Bertocchi” infatti, a partire dalle 17.30, amichevole a porte chiuse con il Renate.