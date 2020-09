Piace sprecone al Bertocchi, il Milan Primavera vince di misura

E’ terminata con il punteggio di 0-1 l’amichevole di questo pomeriggio, sabato 5 settembre, tra il Piacenza Calcio di mister Manzo e il Milan Primavera. A decidere le sorti del match la rete di El Hilali al 20′ della ripresa. I prossimi appuntamenti dei biancorossi saranno mercoledì 9 settembre al Garilli ore 21.00 contro la Sampdoria, gara che sarà aperta al pubblico (potranno entrare circa un migliaio di spettatori). Il 16 settembre, invece, Babbi e compagni se la vedranno con il Cittadella in trasferta (amichevole a porte chiuse).

LA CRONACA DELLA PARTITA – Primo tempo, pur avaro di emozioni, con tutte le occasione di marca biancorossa con Lamesta (da fuori area) e con la rovesciata di Babbi, deviata in angolo da un miracolo di Desplanches. Seconda frazione sulla falsariga della primo con i biancorossi propositivi mentre il Milan tende ad aspettare. Al 65’ col primo tiro dell’incontro i rossoneri ne approfittano con un contropiede concluso in rete da El Hilali. Il Piacenza ci prova con Siani, in contropiede e Heatley sul finale ma senza successo. Finisce 0-1. Risultato ingeneroso per le occasioni e la mole di gioco creata ma che servirà per il proseguo della stagione.

PIACENZA-MILAN PRIMAVERA 0-1

PIACENZA: Vettorel, Daniello, Renolfi, D’Iglio, Bruzzone, Saputo, Pedone, Galazzi, Babbi, Villanova, Lamesta. Sono entrati: Corbari, Visconti, Martimbianco, Losa, Siano, Flores Heatley, Siani, Ghisleni, Miceli. A disposizione: Migliore, Maio. All. Manzo.

MILAN PRIMAVERA: Desplanches, Bosisio, Oddi, Brambilla, Tahar, Stanga, Coli, Frigerio, Capanni, Capone, Tonin. Sono entrati: Galardi, Grassi, Negri, Obaretin, Bright, Cretti, Di Gesù, Magli, Robotti, Nava, El Hilali, Forte, Olzer, Signorile. A disposizione: Paloschi. All. Giunti.

Reti: 20′ st El Hilali (M).