Shaw e Izzo si presentano: “Tanti stimoli qui a Piacenza. Siamo pronti”

Con Marzo Izzo e James Shaw la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha chiuso le presentazioni ufficiali dei nuovi arrivi: il palleggiatore toscano e l’opposto americano sono stati i protagonisti dell’ultimo appuntamento delle conferenze stampe organizzate via web dalla società biancorossa nel corso della settimana.

Per James Shaw è la sua seconda esperienza in Italia: dopo aver vestito le maglie di Padova e Perugia da palleggiatore, il classe ’94 torna nel nostro Paese in questa stagione dopo essere stato lontano alcuni anni con un ruolo tutto nuovo e con tanta voglia di crescere e migliorare:

“Sono molto contento di essere arrivato a Piacenza dove ho trovato una squadra è molto forte. Ci aspetta una stagione difficile ma la squadra è pronta per fare molto bene. La Superlega è un campionato difficile con grandi squadre e non vedo l’ora di affrontarle. Il feeling tra noi sta crescendo e questo è un aspetto importante. È stato facile scegliere questo progetto, specie dopo la chiamata di coach Gardini. In più ho ritrovato Russell e sono contento di aver scelto Piacenza. Il cambio ruolo non è stato facile: negli Stati Uniti ho cambiato perché il mio allenatore mi ha chiesto se ero disponibile a giocare da opposto. È un ruolo che ho ricoperto anche quando giocavo a Stanford: mi definisco un giocatore che vuole farsi trovare pronto per ogni situazione e fare quello che chiede il mister. Giocare da opposto mi piace molto”.

Dopo due stagioni all’ombra della Madonnina, Marco Izzo è arrivato a Piacenza convinto dalla grande voglia della Società biancorossa di investire nel progetto del volley:

“Sarà una stagione complicata ma molto stimolante. La squadra è forte con giocatori importanti. Piacenza è una piazza storica, dove si respira una grande pallavolo. Nonostante le difficoltà derivate dal Covid la Società vuole portare avanti un progetto importante e questo lo si nota dal tipo di squadra che è stata allestita. È stato facile sposare questo progetto. In queste settimane abbiamo avuto modo di conoscerci ma soprattutto abbiamo avuto modo di riprendere una condizione fisica che non era delle migliori a causa della lunga sosta. Il feeling con tutti i compagni sta crescendo e sono molto contento. Siamo pronti per gli impegni ufficiali che ci attendono, sarà interessante vedere quali squadre hanno trovato per primi i meccanismi di gioco Noi abbiamo tutte le carte in tavola per fare bene”.

Concluse le presentazioni dei nuovi giocatori è tempo di presentarsi ufficialmente alla città: domani, domenica 6 settembre, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà presente al gran completo a Palazzo Gotico. A partire dalle 19.45 sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale Facebook di Libertà e su Telelibertà (canale 98).