Per il VO2 Team Pink il Giro delle Marche in Rosa si conclude con un podio

Si chiude con un podio di giornata l’avventura del VO2 Team Pink al Giro delle Marche in Rosa, la tre giorni per Donne Open alla quale il sodalizio piacentino ha partecipato con nove atlete della formazione Donne Juniores. Nella terza e ultima frazione di domenica a Offida, le “panterine” hanno brillato con l’ossolana Francesca Barale, terza nella gara per Donne Juniores vinta da Alessia Patuelli davanti ad Alice Palazzi. Sesto posto per la “panterina” brianzola Cristina Tonetti, che nel finale ha tentato anche un allungo solitario. Le due portacolori del team piacentino hanno chiuso rispettivamente al quarto e al quinto posto della classifica della maglia bianca (giovani) riservata alle Junior. Inoltre, per la Barale terzo posto tra le scalatrici (maglia blu) e doppia settima piazza nella classifica della maglia verde (traguardi volanti) e multicolori (combinata). Tra le scalatrici, invece, nona posizione per Cristina Tonetti.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Juniores Offida: 1° Alessia Patuelli (Breganze Millenium) 60 chilometri 900 metri in 1 ora 48 minuti 23 secondi, media 33,710 chilometri orari, 2° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System), 3° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 4° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani) a 4 secondi, 5° Noemi Lucrezia Eremita (Ciclismo Insieme), 6° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink) a 1 minuto, 7° Irene Affolati (Ciclismo Insieme) a 1 minuto 32 secondi, 8° Giorgia Simoni (Team Lady Zuliani), 9° Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team), 10° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon) a 1 minuto 34 secondi

Ordine d’arrivo Donne Elite Offida: 1° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo) 87 chilometri in 2 ore 31 minuti 39 secondi, media 34,420 chilometri orari, 2° Eugenia Bujak (Alè Btc Ljubljana), 3° Tatiana Guderzo (Alè Btc Ljubljana), 4° Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro) a 2 secondi, 5° Elena Franchi (Eurotarget Bianchi Vittoria) a 4 secondi, 6° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Ilaria Sanguineti (Valcar-Travel & Service) a 13 secondi, 8° Silvia Zanardi (BePink) a 16 secondi, 9° Nadia Quagliotto (Cronos Casa Dorada Women C) a 20 secondi, 10° Beatrice Rossato (Eurotarget Bianchi Vittoria).

Classifica maglia rosa: 1° Eugenia Bujak (Alè Btc Ljubljana), 2° Tatiana Guderzo (Alè Btc Ljubliana), 3° Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro), 4° Alessia Patuelli (Breganze Millenium), 5° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), 6° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System), 8° Silvia Zanardi (BePink), 9° Elena Franchi (Eurotarget Bianchi Vittoria), 10° Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service)

Classifica maglia rossa (under 23) – prime posizioni: 1° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), 2° Silvia Zanardi (BePink), 3° Greta marturano (Top Girls Fassa Bortolo)

Classifica maglia bianca (Donne Juniores)- prime posizioni: 1° Alessia Patuelli (Breganze Millenium), 2° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System), 3° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani), 4° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 5° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink)

Classifica maglia multicolori: 1° Silvia Zanardi (BePink) 680 punti, 2° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System), 3° Alessia Patuelli (Breganze Millenium), 4° Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro), 5° Martina Alzini (Valcar-Travel & Service), 6° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 8° Eugenia Bujak (Alè Btc Ljubljana), 9° Tatiana Guderzo (Alè Btc Ljubljana), 10° Sara Casasola (Servetto Piumetto Beltrami Tsa)

Classifica maglia verde (traguardi volanti): 1° Silvia Zanardi (BePink), 2° Martina Alzini (Valcar-Travel& Service), 3° Gaia Masetti (Top Girls Fassa Bortolo), 4° Elena Pirrone (Valcar-Travel& Service), 5° Alice Palazzi (Re Artù General System), 6° Lucrezia Noemi Eremita (Ciclismo Insieme), 7° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 8° Sara Casasola (Servetto Piumate Beltrami Tsa), 9° Fanny Bonini (Team Gauss Fiorin), 10° Matilde Beltrami (Awc Re Artù General System).

Classifica maglia blu (Gran premio montagna): 1° Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro), 2° Alice Palazzi (Awc Re Artù General System), 3° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 4° Alessia Patuelli (Breganze Millenium), 5° Tatiana Guderzo (Alè Btc Ljubljana), 6° Rossella Ratto (Fiamme Azzurre/Chevalmeire Cycling), 7° Sara Casasola (Servetto Piumetto Beltrami Tsa), 8° Silvia Zanardi (BePink), 9° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink), 10° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo).