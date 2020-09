Serie D, ecco il cammino del Fiorenzuola. Esordio a Prato il 27 settembre

Sono stati ufficializzati oggi, sabato 19 settembre, i calendari dei gironi di Serie D. Occhi puntati ovviamente sul raggruppamento D, ovvero quello in cui è inserito il Fiorenzuola. La squadra di mister Tabbiani farà il proprio esordio in campionato domenica 27 settembre sul campo del Prato. Prima in casa il 4 ottobre contro i toscani della Pro Livorno. Di seguito il calendario completo.

I CALENDARI COMPLETI