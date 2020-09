E’ Lorenzo Bernardi il nuovo allenatore della Gas Sales Bluenergy

La società ha deciso: per il dopo-Gardini la Gas Sales Bluenergy Volley ha scelto Lorenzo Bernardi. Anche se l’ufficialità è attesa nelle prossime ore, sarà l’ex allenatore di Perugia a sedere sulla panchina biancorossa per l’imminente campionato di Superlega, al via domenica prossima.

Nel frattempo la squadra piacentina affronterà questa sera gara 3 di Coppa Italia: avversaria (fischio d’inizio alle 20.30) sarà Ravenna, in panchina ci sarà Massimo Botti.