Nino Bixio, nuovo presidente: Paolo Molinaroli al timone

Paolo Molinaroli, imprenditore nel ramo automobilistico, è il nuovo presidente della storica società canottieri Nino Bixio. Eletto lunedì 22 settembre durante l’assemblea dei soci, il 53enne piacentino, succede a Mario Bonvini che ha gestito la Nino per 5 anni. Con 12 consiglieri, per lo più giovani, il neo presidente si pone molti obiettivi, in primis quello di aumentare il numero dei soci.

“Dobbiamo far sì che la Nino Bixio torni a splendere come un tempo – ha dichiarato Molinaroli -. Oggi abbiamo circa 500 soci; il traguardo è quello di arrivare a mille soci. Tramite bandi e bonus, inoltre, vorremmo anche affrontare parecchi lavori di cui la società e le sue strutture necessitano”.