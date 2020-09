Ravenna vince 3-0, Gas Sales in caduta libera: terza sconfitta in altrettante gare

( 25-23, 25-18, 25-18)

Una Gas Sales Bluenergy Volley sempre più in caduta libera incassa la terza sconfitta stagionale in altrettante sfide di Coppa Italia: un bel campanello d’allarme in vista del campionato di Superlega che partirà domenica.

Questa volta, dopo i ko con Cisterna e Padova, è Ravenna a “banchettare” contro i biancorossi, vincendo per 3 set a 0 una gara ininfluente per Piacenza (già eliminata dalla competizione) e ormai in crisi nera. Romagnoli che così si qualificano al turno successivo della competizione.

Gara mai in discussione, con Clevenot e compagni incapaci di opporsi e proporsi con efficacia. Il nuovo allenatore Lorenzo Bernardi sarà chiamato al miracolo: tirare su il morale a una squadra zeppa di campioni che sembra non aver ancora trovato la bussola.

Ora per Clevenot e compagni è tempo di concentrarsi su nuovi obiettivi e pensare al campionato che prenderà avvio domenica 27 settembre: il calendario vedrà contrapposti i piacentini ancora ai ravennati sempre in terra romagnola.

Per questa gara, come detto ormai ininfluente per i biancorossi, coach Massimo Botti (in attesa dell’arrivo di Bernardi) manda in campo il sestetto composto da Hierrezuelo al palleggio, Grozer opposto, Candellaro e Polo al centro, Russell e Clevenot in banda, Scanferla libero.

Primo parziale combattuto tra le due formazioni: i romagnoli sono bravi a trovare il primo break della serata (8-5). I biancorossi accorciano con Grozer e Russell (10-9) ma commettono qualche imprecisione di troppo sotto rete. È proprio un errore di Russell a consegnare il set alla Consar (25-23).

I biancorossi faticano a trovare il ritmo nel secondo parziale mentre a Mengozzi e compagni riesce tutto bene. Coach Botti prova a mischiare le carte, mandando in campo Izzo, Shaw e Antonov per provare qualche soluzione in più ma sono i padroni di casa a conquistare il set (25-18)

Terzo set che si apre con una formazione tutta nuova in casa Piacenza: coach Massimo Botti dà spazio a Izzo, Shaw, Antonov, Botto, Tondo, Candellaro e Fanuli. I biancorossi faticano a tenere il ritmo dei padroni di casa trascinati da un Recine in grande spolvero ed eletto a fine gara Mvp. È proprio la Consar Ravenna a chiudere il match a proprio favore aggiudicandosi così il passaggio ai Quarti di coppa insieme alla Kioene Padova (25-18).

Davide Candellaro commenta così il match di questa sera:

“Difficile dire cosa non va. Stasera abbiamo fatto qualcosa di buono nel primo set; quando incappi in un periodo così devi riuscire a tirarti fuori da solo. Adesso in noi c’è tanto sconforto, ma dobbiamo reagire. Il girone di Coppa è andato malissimo ma siamo solo all’inizio della stagione, e c’è tutta la Superlega da giocare. In questo momento è difficile dire cosa si può migliorare individualmente, sicuramente dobbiamo migliorare il modo di stare in campo”.

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)

Consar Ravenna: Redwitz 3, Loeppky 8, Grozdanov 6, Pinali 10, Recine 11, Mengozzi 7, Giuliani (L), Koppers 1, Kovacic (L), Zonca 0, Batak 0. N.E. Arasomwan, Rossi, Pirazzoli. All. Bonitta.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Hierrezuelo 3, Clevenot 6, Polo 2, Grozer 5, Russell 6, Candellaro 3, Fanuli (L), Scanferla (L), Antonov 4, Botto 3, Tondo 1, Shaw 4, Izzo 0. All. Botti.

ARBITRI: Saltalippi, Brancati.

NOTE – durata set: 27′, 27′, 24′; tot: 78