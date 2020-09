Karate Piacenza Farnesiana grande protagonista in Austria: pioggia di medaglie

Il Karate Piacenza Farnesiana-Acrobatic ha partecipato all’Eurocup Wkf che si è tenuto a Maria Alm (Austria) con la partecipazione di oltre 700 atleti di 15 nazioni europee. Il protocollo di sicurezza è stato particolarmente rigoroso, infatti il pubblico non aveva accesso e gli atleti che dovevano combattere potevano entrare nel palazzetto in orari predefiniti.

I risultati sono stati eccezionali, con Martina Boselli (categoria U21 -61 kg) e Santi Kazazi (categoria cadetti -57 kg) che hanno conquistato la medaglia d’oro. I fratelli Ghilardotti hanno invece conquistato l’argento: Giulia nella categoria juniores -53 kg, Angelica nella categoria cadetti -54 kg e Flavio nella categoria U21 -67 kg.

Il livello della gara è stato particolarmente elevato: il Karate Piacenza si è classificato nel medagliere specialità combattimento libero all’ottavo posto su 90 società e nazionali ufficiali partecipanti.

La direzione tecnica della società piacentina, composta dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli, è già al lavoro per preparare il prossimo torneo internazionale (Open Wkf San Marino) in attesa della ripresa dell’attività agonistica in Italia.