Mister Manzo: “Abbiamo tutte le intenzioni di partire con il piede gusto”

Sarà anche la prima di campionato ma Piacenza-Grosseto di domani (ore 15.00 allo stadio Garilli) ha tutto il sapore dello scontro diretto. Lo pensano i tifosi, lo conferma mister Vincenzo Manzo. “La squadra di mister Magrini è una neopromossa – spiega il tecnico biancorosso – per questo mi attendo un atteggiamento simile al nostro, di una compagine che farà di tutto per ottenere la salvezza. Mi aspetto un Grosseto aggressivo e attento, non sarà una partita semplice. Da parte nostra l’eliminazione in Coppa Italia brucia ancora: abbiamo la ‘rabbia’ giusta per partire nel modo migliore di fronte ai nostri tifosi”.

Come appreso ieri sera e dopo l’ok da parte della Regione, allo stadio potranno accedere 697 tifosi. Con ogni probabilità il tecnico dei piacentini si affiderà al 4-3-3, con Vettorel tra i pali; difesa a quattro con Visconti, Bruzzone, Battistini e Simonetti. Palma, D’Iglio e Galazzi a centrocampo. In attacco Babbi, affiancato da Lamesta e Heatley.