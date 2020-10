Big-match al Palabanca: alle 18 la Gas Sales affronta la corazzata Perugia

Seconda giornata di Superlega e primo big-match per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che oggi, domenica 4 ottobre, alle 18.00, sfida al Palabanca la Sir Safety Conad Perugia, vincitrice della Supercoppa italiana (diretta su Eleven Sport).

Dopo la bella vittoria contro la Consar Ravenna, Clevenot e compagni hanno avuto una settimana di lavoro tra sala pesi e campo per assimilare al meglio le idee portate da coach Bernardi che giusto sette giorni fa faceva il suo esordio in panchina. Domenica 4 ottobre, inoltre, i biancorossi inaugurano un ciclo di ferro che li porterà ad affrontare nel giro di dieci giorni quattro sfide, tre di queste contro le grandi corazzate del campionato: Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova.

Per il match in programma questo fine settimana, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, inoltre, potrà contare sul proprio pubblico: nella giornata di ieri, infatti, è stata emessa dalla Regione Emilia Romagna la tanto attesa deroga che consente l’accesso del pubblico nei palazzetti nel limite del 25% della capienza.

A presentare la sfida ci pensa il centrale Davide Candellaro, nuovo innesto di questa stagione in casa Piacenza: “Durante questa settimana abbiamo cercato di lavorare su alcuni aspetti che sappiamo di dover migliorare e su cui dobbiamo ancora crescere. Domenica ci aspetta una grande sfida. Perugia è un avversario in serie perché ha vinto la prima di campionato e la Supercoppa italiana: sono vittorie che danno molta fiducia, specialmente a inizio stagione quando le squadre stanno cercando l’alchimia giusta tra i giocatori. È un’avversaria tosta: ha tanti punti di forza tra giocatori e allenatore. È una squadra che non ha cambiato tanto durante il mercato estivo ma noi faremo del nostro meglio”.

Dall’altra parte della rete i biancorossi si troveranno davanti i Campioni di Supercoppa della Sir Safety Conad Perugia. Nel posticipo del 1° turno i Block Devils hanno battuto in 3 set Vibo al PalaBarton. Un risultato frutto di solidità mentale e grandi giocate come i 9 ace di Leon. Gli umbri cercano il terzo successo in altrettanti incroci con la Gas Sales Bluenergy e sfidano tre ex: Fanuli, Russell e Shaw.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Perugia) EX: Fabio Fanuli a Perugia dal 2013/14 al 2015/16, Aaron Russell a Perugia dal 2015/16 al 2017/18, James Shaw a Perugia nel 2017/18

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Alberto Polo – 5 punti ai 1000, Alessandro Tondo – 1 partita giocata alle 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), In carriera: Raydel Hierrezuelo – 1 partita giocata alle 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Fabio Ricci – 3 attacchi vincenti ai 500, Oleh Plotnytskyi – 9 punti ai 700, Roberto Russo – 1 attacco vincente ai 500, Dragan Travica – 3 ace ai 200 (Sir Safety Conad Perugia)