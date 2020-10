Attesa finita: riecco Zona Sport. Parata di campioni alla prima puntata

A distanza di otto mesi dall’ultima puntata torna questa sera (martedì 6 ottobre), dalle 20.30 su Telelibertà, Zona Sport, programma di approfondimento sul panorama sportivo piacentino condotto da Marcello Tassi. Come sempre, ospiti in studio, più ampio e colorato rispetto al passato, e in collegamento video, suddivisi in tre blocchi. L’esordio sarà con la motonautica: oltre ai campioni piacentini Claudio Fanzini e Alex Cremona, interverrà in collegamento video anche Andrea Ongari, fresco campione nella categoria F250.

Il secondo blocco vedrà protagonista la pallavolo con la Gas Sales Bluenergy Volley in prima linea, reduce dalla sconfitta contro Perugia nel secondo turno di campionato di Superlega: ne parlerà in collegamento il vicepresidente Giuseppe Bongiorni, con le interviste a coach Andrea Bernardi e al centrale Alberto Polo. Infine, terzo blocco sull’atletica, nel quale non potevano certo mancare i giovani fenomeni Andrea Dallavalle dell’Atletica Piacenza, campione italiano di salto triplo, e Norberto Fontana della Cinque Cerchi, campione italiano promesse nel lancio del giavellotto.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9.00, alle 18.40 e alle 23.30, e giovedì alle 12.30.