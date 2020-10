Motonautica, il campione Claudio Fanzini annuncia il ritiro a Zona Sport

Partenza col botto per Zona Sport, la nuova edizione del programma condotto da Marcello Tassi per approfondire il panorama sportivo piacentino. Il primo blocco di trasmissione, dedicato alla motonautica, ha visto ospite il campione piacentino Claudio Fanzini, reduce dai mondiali F350, e il suo storico annuncio: “Ho deciso per il ritiro, a 41 anni devo dire basta. Un po’ di rammarico c’è, ma continuerò a seguire le gare, soprattutto i giovani, e la mia scuderia rimarrà aperta”. Con lui Alex Cremona, anch’egli reduce dalla stessa competizione: “Sono contento di essere ritornato alla competizioni, abbiamo lavorato bene per essere di nuovo competitivi”. Grande gioia infine per Andrea Ongari, fresco campione nella F250: “Grandissima soddisfazione, la gara è stata agguerrita, ma noi avevamo un altro passo”.

Secondo blocco con il volley protagonista, in collegamento video Giuseppe Bongiorni, vicepresidente della Bluenergy Gas Sales Volley e intervista a coach Lorenzo Bernardi. Domani contro Cisterna la Gas Sales “vuole vincere, contro Perugia ci sono stati passi in avanti, ora i tre punti”.

Infine, terza sezione sull’atletica con Andrea Dallavalle campione italiano di salto triplo reduce da un 2020 fantastico: “Gli assoluti erano un tabù, ora infranto. Sogno le Olimpiadi e stiamo lavorando per colmare il gap con la misura minima”. Con lui Norberto Fontana, campione italiano Promesse nel lancio del giavellotto: “Sono al terzo successo iridato, lavorerò per le qualificazioni europee”.

Le repliche della trasmissione andranno in onda mercoledì alle 9.00, alle 18.40 e alle 23.30, e al giovedì alle 12.30.