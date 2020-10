Prima regata della stagione, Vittorino mattatrice a Ravenna con 9 medaglie

Prima regata regionale di questa nuova stagione sportiva, lo scorso fine settimana, sulle acque del bacino Standiana di Ravenna. Una gara molto attesa da tutti i canottieri che, almeno finora, erano stati costretti a limitare l’attività agonistica per le restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria tuttora in corso.

Tra i tanti atleti scesi in acqua alla Standiana anche una nutrita rappresentativa della Vittorino da Feltre che, sotto la guida tecnica di Paolo Michelotti, ha gareggiato sia nella categorie Senior che in quelle giovanili con un bilancio finale di una medaglia d’oro, sei d’argento e due di bronzo.

Nel quattro di coppia Senior ottima prova per l’equipaggio composto da Federico Fontana, Luca Preti, Giuseppe Brandazza e Mattia Bobbi, salito sul secondo gradino del podio, con una meritata medaglia d’argento, al termine di una gara avvincente ed equilibrata. Podio successivamente replicato da Bobbi e Brandazza che, nel doppio Pesi leggeri, si sono infilati al collo anche una medaglia di bronzo. Nel doppio Senior, invece, settimo posto finale per l’equipaggio biancorosso formato da Preti e Fontana.

Medaglia d’argento anche per il quattro Juniores femminile composto da Sofia Gamaleri, Licia Guerra, Anna Mazzocchi in equipaggio misto con Aurora Vassalli del Cus Ferrara; Gamaleri e Mazzocchi hanno successivamente preso parte anche alla gara del doppio Ragazze, conquistando il quinto posto finale. Quinto posto anche per il quattro Ragazzi composto da Matteo Cioncolini e Nicola Fadda, supportati da Filippo Dinardo (Cus Ferrara) e Davide Traggiari (Canottieri Montefeltro).

Nelle categorie Under 14, quarto posto finale, ad un soffio dal podio, per Leonardo Ghioni nel singolo Cadetti e sesto posto per Olmo Merli nel singolo 7.20, alla sua prima competizione agonistica. Tra gli Allievi C in gara, tutti in singolo propedeutico, meritata medaglia d’argento per Nicola Balduzzi, quinto posto per Dario Guerra e buon sesto posto finale per l’esordiente Corrado Rasparini.

L’ennesima medaglia d’argento della giornata è arrivata dalla gara del singolo Allievi B2 (12 anni) grazie a Marco Tinelli, che ha conquistato il secondo posto finale al termine di un’ottima regata.

La giornata di gare alla Standiana ha portato in dote alla Vittorino da Feltre anche una meritata medaglia d’oro: nella categoria Allievi A (10 anni), Cristina Catelli si è infatti imposta alle avversarie salendo così sul primo gradino del podio; alle sue spalle, nella stessa gara, gloria anche per Gabriel Manzi che ha conquistato il secondo posto finale.

Tra gli Allievi B1 (11 anni) secondo posto nel quattro di coppia per Pietro Campominosi, Edoardo Cavanna, Ettore Zermani e Erik Bertaccini, mentre nella stessa categoria, ma al femminile, Adele Zermani ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolo 7.20.