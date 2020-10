Dopo un’estate con la valigia in mano, Corradi rimane in biancorosso

Dovrà disfare la valigia, tenuta in caldo per un’estate intera: Mattia Corradi, dopo che per mesi era stato dato in partenza, alla fine rimane in biancorosso. Il fantasista 29enne, tra i pilastri del Piace delle ultime due stagioni, ha infatti rinnovato il contratto che lo lega alla società di patron Pighi per un altro anno. Un asso nella manica in più per mister Vincenzo Manzo, data la sua qualità indiscussa.

Corradi, nel corso del mercato estivo, era stato accostato a Novara, Juve Stabia e infine Sambenedettese. Il suo futuro, però, parlerà ancora piacentino.