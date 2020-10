Torna Zona Piace stasera su Telelibertà: dalle 20.15 si parla dei biancorossi

Calcio e Covid. Sarà purtroppo questo il binomio che ancora una volta caratterizzerà la nuova puntata di Zona Piacenza, in onda questa sera a partire dalle 20,15. Su Telelibertà infatti, sarà ancora tempo di parlare della formazione biancorossa, reduce dalla trasferta di Carrrara, dopo una settimana a dir poco burrascosa e caratterizzata dalle notizie dei sei positivi al virus che hanno creato più di un dubbio circa l’opportunità di scendere in Toscana per la disputa della sfida. Come sempre sarà Corrado Todeschi, coadiuvato da Laura Fregoni, a condurre la trasmissione che conterà su opinionisti, giornalisti, esperti e ovviamente i protagonisti del club di via Gorra chiamati a raccontare le emozioni e le sensazioni di un periodo mai così complicato e non per motivi strettamente calcistici. Come sempre, finestra sul calcio dilettantistico anche alla luce del primo turno di campionato disputato ieri per tante formazioni di casa nostra.

