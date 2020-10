Finale firmata Vittorino a Voghera: trionfa il giovane Brambilla

Si è tinto con i colori biancorossi della Vittorino da Feltre il trofeo di tennis svoltosi nei giorni scorsi sui campi in terra rossa del Country Club di Voghera, un rodeo maschile (formula speciale con punteggi al meglio dei cinque game) limitato ai 3.5 e che ha visto la partecipazione, complessivamente, di ben quaranta agonisti.

Dopo aver superato agevolmente tutte le fasi eliminatorie e i turni intermedi, infatti, sono approdati alla finale Michele Brambilla (3.4), giovane promessa del vivaio della Vittorino, ed il compagno di squadra Gian Luigi Tedesco (3.4), tennista decisamente meno giovane ma forte di una lunga esperienza e di una buona qualità di gioco.

Tedesco ha guadagnato l’accesso alla finale del torneo dopo essersi imposto in semifinale contro Claudio Mellia (3.5), portacolori dell’AT Broni: 5-3, 0-4, 10-17 i parziali a favore del biancorosso. Brambilla, invece, ha timbrato il pass per l’atto conclusivo del torneo dopo aver superato in semifinale Davide Genovese (3.4) dell’AT Stradella con il punteggio di 4-1, 4-0.

Derby tutto biancorosso, quindi, nella finalissima che ha visto appunto fronteggiarsi Bram-billa e Tedesco: i due giocatori piacentini, compagni di squadra nel campionato di Serie di Serie D1 da poco terminato, hanno dato vita ad una gara intensa con l’equilibrio che ha regnato sovrano nella prima frazione di gioco, vinta da Brambilla per 5-4. Nella seconda parte della gara, invece, ha prevalso la maggior freschezza atletica del giovane Brambilla che ha chiuso il conto sul 4-0, conquistando così il gradino più alto del podio e lasciando al compagno di squadra la piazza d’onore.

“In un periodo in cui non sempre è possibile allenarsi regolarmente a causa delle restrizioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria – commentano i maestri biancorossi Marcello Griffini e Lorenzo Garberi – vedere due nostri giocatori disputare la finale di un torneo è davvero una grande soddisfazione. Tutti noi, a questo punto, ci auguriamo di poter riprendere rego-larmente la preparazione al più presto per riportare i nostri atleti a vivere nuovamente l’emo-zione di un vero torneo”