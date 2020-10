Malore per Hierrezuelo: il palleggiatore è ricoverato all’ospedale

C’è preoccupazione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per le condizioni del palleggiatore cubano Raydel Hierrezuelo, ricoverato questa mattina (27 ottobre) in ospedale dopo un lieve malore.

“Attualmente l’atleta sta bene – si legge in una breve nota della società – ed è ricoverato presso l’ospedale di Piacenza in attesa di accertamenti. Il giocatore è negativo al test per Covid-19”.