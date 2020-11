Troppe assenze, i Lyons cedono alla distanza alle Fiamme Oro

Debutto in campionato amaro per i Lyons Rugby, che nella seconda giornata di Top 10 (la prima per i bianconeri era stata rinviata causa Covid) cedono nettamente a Roma alle Fiamme Oro 43-10.

Partita veramente difficile per i piacentini, che hanno disputato un’ottima prima frazione, prima di crollare sul piano fisico e anche mentale, con la sfortuna che ha costretto a un finale di sofferenza in un uomo in meno.

La priorità è recuperare gli infortunati e i giocatori finalmente usciti dall’isolamento domiciliare, in vista delle prossime sfide. Settimana prossima al Beltrametti arriverà Viadana e i Lyons cercheranno di rialzare subito la testa.

Fiamme Oro-Lyons – tabellino e cronaca