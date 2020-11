Piace, settimane da incubo. Fuori in 14 e mercoledì c’è la Giana

Settimane da incubo quelle che stanno vivendo i calciatori del Piacenza Calcio che, dopo il rinvio della gara di sabato con il Novara, dovrà scendere in campo mercoledì nella sfida-salvezza con la Giana Erminio. Sono addirittura 14 i giocatori indisponibili a causa della positività al Covid-19: una situazione da allarme rosso che costringerà mister Manzo a schierare una formazione infarcita di giovanissimi e del tutto inedita. Scatterà l’esordio per Davide Libertazzi, ex portiere del Fiorenzuola che oggi firmerà il contratto che lo legherà al Piace fino al termine della stagione. Sarà lui a ovviare all’assenza di estremi difensori disponibili a causa di infortuni e di casi di positività.

Nel frattempo la società si ritrova a gestire tanti giocatori che vivono in quarantena ormai da giorni: alcuni dirigenti si occupano dei bisogni fondamentali dei ragazzi, come la spesa e altre operazioni legate alla quotidianità divenute ora impossibili. “Ma anche tra le mura domestiche, abbiamo inviato loro un programma di allenamento che, per quanto possibile, serve a mantenere il tono muscolare durante questa inattività” hanno spiegato da via Gorra.

Nel frattempo, ieri, si è completato il 12esimo turno di campionato. Renate che rimane in testa alla graduatoria grazie al successo ottenuto sabato nell’anticipo con l’Alessandria (ancora a segno Galuppini), mentre in coda vittoria proprio della Giana Erminio sul campo della Lucchese. Ko l’Olbia a Carrara, mentre la Pistoiese, avversaria diretta del Piace, è stata piegata per 3-2 dalla Juve Under 23.

Questa la classifica:

Renate 25, Pro Vercelli* 23, Carrarese 22, Lecco 21, Pro Sesto* 20, Como** 19, Pro Patria 18. Grosseto* e Alessandria 17, Juve U.23** e Pontedera* 16, AlbinoLeffe* 15. Novara* 14, Livorno 13, Pergolettese** 12, Giana* 10, Pistoiese e Piacenza** 9, Olbia* 8, Lucchese** 3.

*Una gara in meno

** Due gare in meno