Gas Sales Bluenergy, arriva l’opposto ceco Michal Finger

Michal Finger è un nuovo giocatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La società piacentina ufficializza l’arrivo dell’opposto originario della Repubblica Ceca.

Classe ’93, 201 centimetri di altezza, Finger ha vestito la maglia di Monza nella stagione 2017/2018, per un totale di 26 partite disputate e 254 punti realizzati.

In un momento di necessità, il nuovo giocatore biancorosso rappresenta un innesto importante e di qualità. A dargli il benvenuto è la presidente Elisabetta Curti: “Ancora una volta la società non si è tirata indietro a fronte della necessità di andare a implementare la rosa a disposizione di coach Lorenzo Bernardi. Cercavamo un giocatore che avesse maturato una certa esperienza e che al tempo stesso conoscesse già il nostro campionato, doti che abbiamo ritrovato proprio in Michal Finger. Confidiamo molto in lui e siamo convinti che possa aiutarci in questo girone di ritorno”.