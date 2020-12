Sfida ad alta quota con la capolista Perugia per la Gas Sales Bluenergy

06

Prosegue il cammino della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in Superlega: prossima avversaria dei biancorossi è niente meno che la capolista Perugia, contro la quale i piacentini saranno impegnati oggi, domenica 6 dicembre, al PalaBarton alle 17 nella seconda giornata del girone di ritorno. (Diretta Eleven Sports e YouTube Eleven Sports).

Clevenot e compagni arrivano a questo match con all’attivo quattro vittorie su cinque gare disputate che gli hanno permesso di risalire in classifica a quota di 18 punti. Guidati da coach Bernardi, con un trascorso sulla panchina dei padroni di casa, i biancorossi sono consapevoli che li attende un turno di campionato complicato. Nonostante qualche assenza, i piacentini hanno intenzione di scendere sul taraflex con tanta grinta e determinazione per mettere in difficoltà la capolista del campionato che finora ha perso solo in un’occasione.

Subentrato a George Grozer sabato scorso nella gara con Ravenna, Iacopo Botto ha risposto presente, sfoderando una bella prestazione e contribuendo alla vittoria dei biancorossi. Lo schiacciatore spezzino presenta la sfida che attende Piacenza domenica al PalaBarton e si sofferma sul buon momento che la squadra sta vivendo:

“Stiamo attraversando un periodo sicuramente positivo dopo le vittorie di queste settimane ma dobbiamo continuare a lavorare in palestra e fare ancora di più rispetto a prima.

Domenica affronteremo Perugia, una squadra molto forte che arriva da un periodo di inattività ma nonostante questo ha dimostrato tutto il suo valore nelle ultime uscite vittoriose. Da parte nostra dovremo concentrarci sul nostro gioco, dovremo cercare di fare del nostro meglio. L’obiettivo è scendere in campo per dare il massimo”.

Dall’altra parte della rete, invece, prosegue inarrestabile la marcia dei ragazzi di coach Heynen: nonostante il lungo stop causa Covid e la sconfitta al rientro sul taraflex capitata a Monza, gli umbri hanno conquistato tre successi consecutivi, mostrando tutta la loro forza e riconquistando la vetta della classifica. Ora Atanasijevic e compagni guidano la SuperLega con 30 punti all’attivo e hanno l’intenzione di continuare su questa strada in vista anche dei prossimi impegni che la vedranno alle prese con la Champions League.

STATISTICHE

Precedenti: 3 (3 successi Perugia) Ex: Fabio Fanuli a Perugia dal 2013/14 al 2015/16, Aaron Russell a Perugia dal 2015/16 al 2017/18

A caccia di record: In Regular Season: Roberto Russo – 10 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia), Aaron Russell – 19 punti ai 1500, Trevor Clevenot – 3 ace ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza). In carriera: Sebastian Solé – 10 punti ai 1700 (Sir Safety Conad Perugia); Wilfredo Leon Venero – 3 punti ai 1400 (Sir Safety Conad Perugia), Aleksandar Atanasijevic – 7 punti ai 4400 (Sir Safety Conad Perugia), Michele Baranowicz – 1 gara giocata alle 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).