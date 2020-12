Stasera torna Zona Piace, tra gli ospiti anche il vice presidente Polenghi

Dopo il roboante successo di ieri sulla Pro Sesto, piegata per 6-0 al Garilli, questa sera sarà di nuovo tempo di Zona Piace. Su Telelibertà, a partire dalle 20.15, scatta infatti il consueto appuntamento con la trasmissione condotta da Corrado Todeschi e interamente dedicata ai colori biancorossi. Collegati con lo Spazio Rotative i giornalisti Paolo Gentilotti, Marco Villaggi, Michele Rancati e Andrea Amrini che analizzeranno il match di ieri, ma forniranno anche una lettura al momento della squadra di Manzo in vista del finale della prima parte della stagione del campionato di serie C. Già mercoledì prossimo il Piace sarà in campo, ancora al Garilli, nella sfida di recupero con il Novara. Sarà ospite della serata di Telelibertà anche Marco Polenghi, vice presidente del club di via Gorra.

La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

