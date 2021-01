Prima partita del 2021 per i Lyons, che sfidano la capolista Valorugby Emilia

La Sitav Rugby Lyons apre il proprio 2021 in trasferta, su uno dei campi più ostici del Top 10, il “Mirabello” di Reggio Emilia. Derby emiliano fissato alle 15.00 di oggi, sabato 9 gennaio, per gli uomini di Garcia e Orlandi: dopo un 2020 finito in crescendo vogliono continuare nella loro marcia dimostrandosi una squadra scomoda per tutti.

E l’esame di sabato è sicuramente uno dei più difficili. Di fronte ai bianconeri ci sarà il Valorugby Emilia, attualmente capolista del Peroni Top 10 con 18 punti, frutti di 4 vittorie e una sola sconfitta, nella sfida di alta classifica con Calvisano. I “Diavoli” sono reduci da due vittorie consecutive, sul campo delle Fiamme Oro e in casa contro Rovigo. Fermare lo straripante attacco dei Diavoli sarà la chiave della partita per i Lyons.