Lyons, al Beltrametti arriva un’altra big: alle 14.30 è sfida a Calvisano

I Lyons chiudono oggi, sabato 16 gennaio alle 14.30, il girone di andata del campionato di Top 10 tra le mura amiche ospitando Calvisano, in quella che si annuncia come una partita tesa e con contenuti interessanti. I bianconeri, per il momento, hanno conquistato due vittorie e una sconfitta risicata in casa, mettendo in chiaro come il Beltrametti sia un fortino difficile da espugnare anche senza il sostegno del pubblico, mentre Calvisano non ha certo bisogno di presentazioni essendo una delle società guida del rugby italiano, con cinque scudetti vinti nell’ultimo decennio e a caccia di conferme dopo un inizio di stagione stentato.

La formazione bresciana, in estate, ha dovuto affrontare partenze importanti come quelle della mediana titolare Casilio-Pescetto, rimpiazzati da Hugo e Albanese, oltre a quella di Cittadini, entrato nello staff tecnico della squadra, e sostituito da D’Amico da Rovigo. Altro innesto di qualità è rappresentato dall’ex azzurro Ragusi dal Petrarca Padova.

In casa Lyons, a fronte della prolungata assenza di Cemicetti, starà a Cissè ricoprire il ruolo di seconda linea, con Masselli che torna da titolare in terza linea. La prima metà di stagione ha dato ai Lyons grandi soddisfazioni e alcune prestazioni sotto tono, ma vista la situazione di relativa tranquillità i bianconeri possono sfruttare ogni partita per mettersi in gioco e sfidare a viso aperto gli avversari. I Leoni non hanno intenzione di fare sconti al Calvisano.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Via G, Paz(vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Via A; Masselli, Petillo, Bance; Cissè, Salvetti; Scarsini, Rollero, Acosta

A disp: Cocchiaro, Cafaro, Salerno, Tedeschi, Bottacci, Moretto, Efori, Borzone.