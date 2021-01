Stasera Zona Piace, a Telelibertà tra gli ospiti anche Davide Libertazzi

Un pareggio che in condizioni “normali” sarebbe stato accolto con entusiasmo, ma che alla luce della deficitaria condizione di classifica dei biancorossi, non può certo rappresentare risultato da celebrare eccessivamente. Se ne parlerà questa sera, a partire dalle 20.15, a Zona Piace, la trasmissione di Telelibertà condotta da Corrado Todeschi che, con i suoi ospiti, analizzerà a fondo la sfida del Moccagatta con la Juventus Under 23. Un 1-1 che ha visto il portiere Davide Libertazzi tra i migliori in campo e proprio il portiere ex Fiorenzuola sarà ospite allo Spazio Rotative per fare il punto su questi primi mesi di esperienza in maglia Piace. A commentare la gara e a trattare di mercato, altro argomento caldo in questo periodo, ci saranno gli opinionisti fissi Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Michele Rancati. Una serata che si chiuderà con la consueta finestra sulla serie D e sul Fiorenzuola in particolare che vola in classifica e con la vittoria di ieri sul Progresso si porta sempre più a ridosso della prima posizione. Il programma sarà come sempre visibile sul canale 98 del digitale terrestre ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

