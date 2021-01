“Mister Secolo” e Gas Sales Bluenergy Volley avanti insieme per altri due anni

Lorenzo Bernardi sarà l’allenatore della Gas Sales Bluenergy anche nelle prossime due stagioni. Non che ci fossero dubbi su questo, la presidente Elisabetta Curti su Libertà già diverse settimana fa aveva annunciato che un accordo con il tecnico “Mister Secolo” era stato raggiunto, ma ieri è stata messa la firma sul contratto. E quindi ora si attende solo l’ufficialità.

“Era il nostro obiettivo – ha sottolineato soddisfatta la numero uno del club biancorosso – potere continuare anche per le prossime stagioni con Bernardi. Lui non solo è un allenatore vincente e che vuole vincere ma ci sta dando e potrà dare una mano per crescere ulteriormente anche come società. Sono davvero soddisfatta”.

