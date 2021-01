Prima di ritorno amara per i Lyons, battuti 36-3 da un Petrarca “cannibale”

Altra battuta d’arresto per la Sitav Rugby Lyons, che questo pomeriggio (23 gennaio) alla prima di ritorno del campionato di Top 10 si è dovuta inchinare al cospetto di Petrarca Padova, vincente sui bianconeri per 36-3. I ragazzi allenati da coach Garcia incappano così nella terza sconfitta consecutiva, anche se va sottolineato come Bruno e compagnia abbiano incrociato nelle ultime sfide le formazioni più forti ed esperte del torneo. La compagine patavina, dal canto suo, rimane ad oggi l’unica squadra a non avere ancora conosciuto il sapore della sconfitta. Questo la dice lunga circa il valore dell’avversario affrontato oggi dai piacentini.

A breve il sevizio completo