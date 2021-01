Il Reggio Emilia del piacentino Mattia Crotti sconfitto dalla corazzata Messina

Sconfitta indolore per il piacentino Mattia Crotti, pongista di Cortemaggiore in forza al Tennistavolo Reggio Emilia Ferval in A1 maschile. Nella seconda giornata di campionato, coincisa anche con l’esordio casalingo al PalaBigi di Reggio Emilia, insieme ai compagni di squadra il mancino magiostrino non ha potuto nulla contro lo strapotere della corazzata siciliana Top Spin Messina Fontalba, vincitrice per 4-0. Nell’occasione, Crotti ha ceduto 3-0 al portoghese Joao Monteiro e 3-1 al bolzanino Jordy Piccolin.

L’A1 si prende ora un week end di pausa per far spazio ai campionati italiani Assoluti e tornerà nel successivo week end; per il Reggio Emilia Ferval, l’appuntamento è per venerdì 5 febbraio alle 18,45 quando i reggiani scenderanno in campo a Milano contro l’Aon Milano Sport nella terza giornata di campionato.