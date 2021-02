Il piacentino Mattia Crotti (Reggio Emilia) in campo sabato contro Norbello

Nuovo capitolo stagionale per Mattia Crotti, pongista di Cortemaggiore in forza al Tennistavolo Reggio Emilia Ferval nel campionato di A1 maschile. Sabato alle 19.30 al PalaBigi di Reggio il mancino magiostrino scenderà in campo nella quarta giornata di campionato sfidando i sardi del Norbello. I reggiani sono reduci dalla vittoria di Milano che si somma a quella inaugurale di Torino, andando ora a caccia del primo sigillo casalingo in una sfida tra due formazioni appaiate a quota 4 punti in classifica.

La partita si disputerà a porte chiuse, ma sarà trasmessa in diretta streaming commentata sul canale Youtube della Fitet (Federazione italiana tennistavolo).

Quarta giornata A1 maschile:

Apuania Carrara-Frandent Group Cus Torino (sabato ore 18)

Reggio Emilia Ferval-Norbello (sabato ore 19,30)

Marcozzi Cagliari-AON Milano Sport (mercoledì ore 15)

Il Circolo Prato 2010-Vigevano Sport Pellicceria Cane (domenica ore 10,15)

A4 Verzuolo Tonoli Scotta-Top Spin Messina Fontalba (domenica ore 18,30)

Riposa: Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli.

Classifica:

Top Spin Messina Fontalba 6, A4 Verzuolo Tonoli Scotta 5, Marcozzi Cagliari, Reggio Emilia Ferval, Norbello, Apuania Carrara 4, AON Milano Sport 2, Il Circolo Prato 2010 1, Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli, Frandent Group Cus Torino, Vigevano Sport Pellicceria Cane 0.