Bakery a caccia di riscatto: “Contro Piadena per riprendere a correre”

Vietato sbagliare per la Bakery Basket, che torna in campo oggi, sabato 20 febbraio, alle 18.00, per affrontare in trasferta Piadena, ultima in classifica. Va però tenuta alta la concentrazione come ha detto coach Federico Campanella alla vigilia del match: “Nell’ultima partita contro Pavia abbiamo perso perché subito troppo in difesa e gestito male alcune situazioni d’attacco, non si ripeterà. Piadena è pericolosa, ha appena cambiato l’allenatore, ma ho visto spirito di rivalsa nei miei e sono fiducioso”. Gli ha fatto eco il playmaker Edoardo Pederoni: “Sarà tosta, a questo punto della stagione le partite lo sono tutte perché ci si gioca obiettivi importanti, noi metteremo in campo maggiore aggressività, che è quello che ci è un po’ mancato contro Pavia”.

