La bella prestazione del piacentino Mattia Crotti non basta a Reggio: vince Norbello

Una battaglia sfortunata, che poteva anche terminare in pareggio ma che invece ha sorriso agli ospiti. Nella quarta giornata di A1 maschile, il Reggio Emilia Ferval del magiostrino Mattia Crotti ha ceduto per 4-2 in casa ai sardi del Norbello; il rammarico sta nei quattro match point non sfruttati nell’incontro finale tra Seretti e il cubano Campos. Per il mancino di Cortemaggiore, successo in tre set contro Negrila (3-0) e semaforo rosso in quattro parziali contro Campos.

Reggio Emilia resta dunque ferma a quota 4punti in classifica, tutti centrati lontano dal PalaBigi. Prossimo appuntamento, nuovamente casalingo, sabato 13 marzo contro il fanalino di coda Vigevano Sport Pellicceria Cane.

Il tabellino dell’incontro:

Reggio Emilia Ferval-Norbello 2-4

Romain Lorentz-Catalin Negrila 3-0 (11-2, 11-5, 11-4)

Damiano Seretti-Yaroslav Zhmudenko 1-3 (11-9, 5-11, 6-11, 9-11)

Mattia Crotti – Jorge Campos 1-3 (7-11, 6-11, 11-2, 2-11)

Romain Lorentz-Yaroslav Zhmudenko 0-3 (8-11, 8-11, 4-11)

Mattia Crotti-Catalin Negrila 3-0 (11-6, 11-9, 11-5)

Damiano Seretti-Jorge Campos 2-3 (11-8, 10-12, 11-5, 10-12, 6-11).

Risultati quarta giornata A1 maschile:

Apuania Carrara-Frandent Group Cus Torino 4-0

Reggio Emilia Ferval-Norbello 2-4

Marcozzi Cagliari-AON Milano Sport si gioca mercoledì

Il Circolo Prato 2010-Vigevano Sport Pellicceria Cane 4-0

A4 Verzuolo Tonoli Scotta-Top Spin Messina Fontalba 0-4

Riposa: Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli

Classifica A1 maschile:

Top Spin Messina Fontalba 8, Norbello, Apuania Carrara 6, A4 Verzuolo Tonoli Scotta 5, Reggio Emilia Ferval, Marcozzi Cagliari 4, Il Circolo Prato 2010 3, AON Milano Sport 2, Frandent Group Cus Torino, Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli, Vigevano Sport Pellicceria Cane 0. (Messina, Norbello, Verzuolo, Reggio Emilia, Torino quattro partite giocate, le altre tre giocate).